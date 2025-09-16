Navigation

Carpendale bewegt von Auftritt mit Jürgen Drews

Veröffentlicht: Dienstag, 16.09.2025 12:40

Vor drei Jahren hatte Jürgen Drews seinen Abschied von der Bühne angekündigt. Für Howard Carpendale gab er nun ein kurzes Comeback.

Leute

Dortmund (dpa) - Howard Carpendale (79) hat in der Dortmunder Westfalenhalle einen besonderen Moment erlebt - den gemeinsamen Auftritt mit Jürgen Drews (80). «Wir singen möglicherweise zum letzten Mal zusammen und das bewegt einen», sagte Carpendale danach. «Dem Jürgen geht es nicht besonders gut. Man merkte, wie emotional das Publikum war während dieses Lieds.»

Jürgen Drews («Ein Bett im Kornfeld») leidet an einer Nervenkrankheit namens Polyneuropathie. Die Krankheit spielte eine große Rolle bei Drews' Entscheidung, seine Karriere zu beenden. Im Januar 2023 war seine offizielle Abschiedsshow in der ARD ausgestrahlt worden.

Für Carpendale gab Drews nun ein kurzes Bühnen-Comeback - bei der Giovanni-Zarrella-Show zu Ehren Carpendales vor dessen 80. Geburtstag (am 14. Januar 2026). Die Show wird am kommenden Samstag (20. September) um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Drews selbst war im April 80 Jahre alt geworden.

Jürgen Drews (l) ist schon 80 Jahre alt, Howard Carpendale wird es im kommenden Jahr. (Archivbild)© Bernd Thissen/dpa
Jürgen Drews (l) ist schon 80 Jahre alt, Howard Carpendale wird es im kommenden Jahr. (Archivbild)
