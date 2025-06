Cathy Hummels erfüllt sich ihren Kindheitstraum

Berlin (dpa) - Influencerin Cathy Hummels baut ihre Schauspiel-Karriere weiter aus und erfüllt sich damit einen alten Traum. Nach Auftritten in der RTL-Soap «Unter uns» und beim ZDF-«Traumschiff» ist jetzt die ARD-Telenovela «Sturm der Liebe» dran.

In zwei Folgen wird die 37 Jahre alte Münchnerin eine Gastrolle übernehmen - und dabei sich selbst spielen. Fans können sie dann voraussichtlich im November dieses Jahres im Ersten erleben.

In Serie gönnt sich Hummels Flucht aus Alltag - ohne Liebeswirrwarr

«Als Single gönnt sich Cathy Hummels in der Serie bewusst eine Auszeit von Männern und dem Dating-Alltag», teilte die ARD über das Drehbuch mit. «Auf der Suche nach Ruhe und neuen Impulsen checkt sie für ein paar entspannte Tage im renommierten 5-Sterne-Hotel "Fürstenhof" ein. Zwischen Spa-Bereich und Spaziergängen genießt sie die kleine Flucht aus dem Alltag - ganz ohne Herzklopfen und Liebeswirrwarr.» Dennoch erhalte sie charmante Avancen.

«Schauspielerin zu sein, war schon immer ein Kindheitstraum von mir - und am Set von "Sturm der Liebe" durfte ich diesen Traum ein Stück weit leben», wurde Cathy Hummels in der ARD-Mitteilung zitiert. «Die Dreharbeiten haben mir unglaublich viel Spaß gemacht, das Team war herzlich und professionell, und ich habe mich rundum wohlgefühlt. Ich hoffe sehr, dass ich bald wieder in Bichlheim vorbeischauen darf.»

Hummels hat sich in den vergangenen Jahren als erfolgreiche Unternehmerin, TV-Star und Autorin etabliert. Die Ex-Frau von Profi-Fußballer Mats Hummels ist einem großen Publikum unter anderem durch die Moderation von Realityformaten wie «Love Island» und «Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand» bekannt. Sie nahm auch in verschiedenen Shows wie «Schlag den Star», «Let's Dance» oder «Ninja Warrior Germany» teil.

«Sturm der Liebe» läuft von Montag bis Freitag um 15.10 Uhr im Ersten. Schon am Vortag steht die Folge jeweils online in der ARD-Mediathek.