CDU: Markenkern zeigen

Bildung, Integration, Sicherheit und Sauberkeit: das sind für die Hagener CDU-Fraktion Schwerpunkte in den kommenden zwei Jahren. Die Abgeordneten für den Hagener Rat hatten am Wochenende eine Klausurtagung. Mit den genannten Punkten will die CDU ihren "Markenkern wieder deutlicher erkennbar machen".