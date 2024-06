CDU stellt Dennis Rehbein als Oberbürgermeister-Kandidat auf

Dennis Rehbein wird CDU-Kandidat für das Amt des Oberbürgermeisters in Hagen. Das hat die CDU bekanntgegeben. Der 35-Jährige wird damit bei den Kommunalwahlen im kommenden Jahr im Rennen um das höchste Amt der Stadt antreten. Aktuell ist Rehbein Kreisvorsitzender der Christdemokraten in Hagen. In der Partei engagiert er sich seit 2010.

Deshalb fällt die Wahl der CDU auf Dennis Rehbein

Für den CDU-Fraktionsvorsitzenden Jörg Klepper ist Dennis Rehbein ein Naturtalent. Er habe sich in kürzester Zeit in das Amt des CDU-Kreisvorsitzenden eingearbeitet und als Landtagskandidat eine hervorragende Performance an den Tag gelegt. "Er hat mit seiner direkten und bürgernahen Art viele Menschen für sich gewinnen können", so Klepper weiter. Außerdem sei er verbunden zu Hagen.

Das will Rehbein in der Stadt verändern

Auch wenn die Kommunalwahlen erst nächstes Jahr stattfinden, hat Dennis Rehbein schon Ideen, was er in der Stadt verändern will. Er plant zum Beispiel eine Neuordnung der örtlichen Migrationspolitik. So soll ein aktiver Beitrag der Migrationsgesellschaft eingefordert werden, die Sozialsysteme in Anspruch nehmen. Außerdem will er mit Akteuren auf dem Wohnungsmarkt zusammenarbeiten, um neue Problemimmobilien zu verhindern.

Außerdem will Rehbein Bürokratie abbauen und die Wirtschaft besser fördern. Die Stadtverwaltung soll attraktiver, moderner und digitaler werden.

Das ist Dennis Rehbein

Dennis Rehbein wurde am 15.02.1989 in Hagen-Haspe geboren. Dort wuchs er auch auf, bis er mit seiner Familie nach Boele zog. Er machte Abitur und eine Ausbildung zum Bankkaufmann. Während er als Kundenberater im Kreditbereich arbeitete, machte er seinen Betriebswirt. Danach wechselte Rehbein zur Deutschen Verrechnungsstellen GmbH in Frankfurt und verantwortete den Vertrieb in Norddeutschland. Aktuell betreut er dort große Teile von NRW. Dennis Rehbein ist verheiratet und lebt mit seiner Frau in Vorhalle.

In der CDU ist Dennis Rehbein seit 2010 Mitglied. Erste Erfahrungen machte er in der Ortsunion Vorhalle und in der Bezirksvertretung Hagen Nord. Im November 2021 wurde er zum Kreisvorsitzenden gewählt und im September 2023 in seinem Amt bestätigt.