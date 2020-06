CDU wählt Kandidaten

Im Rat soll die CDU künftig von Jörg Klepper geführt werden. Er löst damit den amtierenden Fraktionschef Stephan Ramrath ab. Am 13. September wählt Nordrhein-Westfalen neue Stadträte und Kreistage, Oberbürgermeister und zum ersten Mal auch das Ruhrparlament. Die Hagener CDU hat ihre Kandidaten am Samstag bei einer Delegiertenversammlung in der Stadthalle bestimmt.





Der künftige Fraktionschef Jörg Klepper sagte, er freue sich auf die kommende neue Mischung in der Ratsfraktion. Wichtige Schwerpunkte seien inhaltlich, den Hengsteysee weiterzuentwickeln, Hagens Verkehrswende voranzutreiben sowie Umwelt und Wirtschaft in einen guten Einklang zu bringen.