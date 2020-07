CDU-Wahlprogramm

Die CDU hat die heiße Phase des Wahlkampfes eingeläutet. Am Hengsteysee hat sie heute ihr Wahlprogramm vorgestellt. Unter dem Slogan "Bodenständig und verlässlich. Wir gestalten Hagen" will sich die CDU unter anderem dafür einsetzen, dass alle Gymnsien erhalten bleiben. Auch Fahrverbote will die Partei verhindern. Außerdem sollen bereits beschlossene Projekte umgesetzt werden, erklärt CDU-Spitzenkandidat Jörg Klepper. Die Gestaltung am Hengsteysee sei ein Leuchtturmprojekt, das gelte auch für das Wehringhausener Bildungszentrum "Terra 1". Bei Sauberkeit und Sicherheit sei noch einiges zu tun.

Für die Wahl selbst hat die CDU ein klares Ziel: Sie will stärkste Fraktion werden.





© Alina Höngen