CDU will Bezahlkarte in Hagen

Die CDU-Fraktion will einen entsprechenden Antrag in die nächste Ratssitzung am 15ten Februar einbringen. Der Inhalt des Antrages ist ein Prüfauftrag an die Verwaltung: Was muss Hagen tun, um die Karte einführen zu können, was kostet die Einführung, und was kann man am Ende durch die Karte einsparen.





Nicht nur die Fraktion auch die CDU als Partei sieht Vorteile im Kartensystem. Hagens CDU-Parteichef Dennis Rehbein sagt: "Die bisherige Bargeldauszahlung erleichtert den Missbrauch, die Karte macht ihn schwerer."





Die CDU rechnet damit, dass alleine der Verzicht auf den bisherigen Personalaufwand bei der Bargeldauszahlung Geld sparen könne.