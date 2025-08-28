Navigation

Champions-League-Finale 2026 beginnt früher

Veröffentlicht: Donnerstag, 28.08.2025 12:10

Der Champions-League-Sieger soll nicht mehr erst kurz vor Mitternacht feststehen. Deshalb verlegt die UEFA den Anstoß nach vorn.

Paris Saint-Germain
© Robert Michael/dpa

Fußball

Budapest (dpa) - Das Finale der Champions League wird von dieser Saison an drei Stunden früher angepfiffen als bislang. Statt um 21.00 Uhr stehen sich die beiden besten Vereinsteams Europas nun schon um 18.00 Uhr gegenüber. Damit will der europäische Dachverband UEFA nach eigenen Angaben sowohl den Zuschauern im Stadion als auch vor den TV-Geräten ein «besseres Fanerlebnis» ermöglichen.

«Das Finale der UEFA Champions League ist der Höhepunkt der Fußball-Saison und die neue Anstoßzeit wird es noch zugänglicher, inklusiver und wirkungsvoller für alle Beteiligten machen», sagte UEFA-Präsident Aleksander Čeferin in einer MItteilung.

Das Champions-League-Endspiel findet seit etlichen Jahren stets an einem Samstag statt. 2026 wird der Titelträger in Budapest ermittelt. Bei den Partien während der Woche bleibt es überwiegend bei der Anstoßzeit um 21.00 Uhr. Die Auslosung der Gruppenphase findet heute Abend (18.00 Uhr) statt.

© dpa-infocom, dpa:250828-930-966093/1

Weitere Meldungen

Rumpel-Bayern geben Rätsel auf - Aber «Ruhe bewahrt»

Sport Nur fünf Tage nach der Bundesliga-Gala gegen Leipzig liefern die Bayern in Wiesbaden einen holprigen Pokal-Auftritt ab. Ist der Branchenprimus doch verwundbar?

SV Wehen Wiesbaden - Bayern München

Kane trifft spät: FC Bayern knapp an Pokal-Blamage vorbei

Sport Bayern München muss lange zittern, ehe der Einzug in die zweite Pokalrunde feststeht. Harry Kane erlöst die Münchner in der Nachspielzeit.

SV Wehen Wiesbaden - Bayern München

Nagelsmanns klare WM-Signale: Drei Neulinge und kein Sané

Sport Julian Nagelsmann hat gleich mit seinem ersten Saison-Kader eine WM-Botschaft. Ein Neulings-Trio darf hoffen, ein Promi-Duo fehlt.

Julian Nagelsmann
skyline