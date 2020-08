Champions League und Europa League: Alle Infos zum Re-Start in den Wettbewerben

Es ist beinahe fünf Monate her, seitdem in der UEFA Champions League Fußball gespielt wurde. Am 11. März fanden die letzten beiden Begegnungen statt. Paris St. Germain schlug Borussia Dortmund mit 2:0, der FC Liverpool flog völlig überraschend gegen Atletico Madrid raus. Nun, am 7. August wird der Wettbewerb fortgesetzt.

Ab dem Viertelfinale in Lissabon

Die UEFA hat sich im Zuge der Corona-Pandemie darauf verständigt, ab dem Viertelfinale alle Partien an einem Ort auszutragen. Es wurde sich für die Stadt Lissabon (Portugal) entschieden. Zuvor allerdings stehen noch vier Achtelfinal-Rückspiele an, die im März aufgrund der akuten Lage in den einzelnen Ländern nicht mehr ausgetragen werden konnten.

Diese Partien stehen noch aus:

Juventus Turin - Olympique Lyon (Hinspiel: 0:1)

Manchester City - Real Madrid (Hinspiel: 2:1)

Bayern München - FC Chelsea (Hinspiel: 3:0)

FC Barcelona - SSC Neapel (Hinspiel 1:1)

Die Besonderheit hier: Diese Spiele werden noch in den Stadien der Heimteams ausgetragen, da sonst ein Nachteil bestünde, weil die Hinspiele schließlich auch nicht an einem neutralen Ort stattfinden.

Keine K.O.-Spiele in Lissabon

In Lissabon dann werden die Spiele nicht im sonst üblichen Hin- und Rückspielmodus ausgetragen, sondern es gibt nur ein K.O.-Spiel. Gespielt wird dann ab dem 12. August. Das Finale wird am 23. August um 21 Uhr stattfinden.

Der Weg ins Finale für Bayern und Leipzig

Es steht auch schon fest, auf wen die restlichen Teams schließlich treffen werden. Die Viertelfinalpartien im Überblick:

Atalanta Bergamsaca Calcio - Paris St. Germain

RB Leipzig - Atletico Madrid

SSC Neapel/FC Barcelona - Bayern München/Chelsea

Juventus Turin/Lyon - Manchester City/Real Madrid.

Dem FC Bayern München droht im Viertelfinale also mit dem FC Barcelona ein schwerer, aber schlagbarer Gegner. Leipzig trifft auf Atletico Madrid - eine unangenehme Mannschaft was die vergangenen Jahre bewiesen haben. Im Halbfinale dann bekämen es die Bayern möglicherweise mit Manchester City oder Real Madrid zu tun - Leipzig könnte auf Paris St. Germain treffen.

Zwei Stadien, Vorgaben und Corona-Tests

In Lissabon wird im Estadio da Luz und im Estadio José Alvalade gespielt. Es sind die Stadien von Benfica und Sporting Lissabon. Für die Vereine gibt es laut "Bild" ein Hygienekonzept, das im Kern dem Plan für Geisterspiele in der Bundesliga ähnelt.

Demnach dürfen die Fußballer in ihren Team-Hotels (alle wohnen in separaten Hotels) sich frei bewegen und die Unterkünfte auch verlassen. Quarantäne stünde zwar nicht auf dem Plan, doch die eigenen Klubs raten sowieso davon ab. Vor der Anreise sollen alle Spieler auf Corona getestet werden, nach der Ankunft werde außerdem Fieber gemessen.

Wo die Spiele zu sehen sind

Der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN teilen sich die Achtel- und Viertelfinals untereinander auf. Die Bayern gibt es in jedem Fall auf Sky zu sehen. Die Halbfinals und das Finale übertragen beide Sender. Sollte ein deutsches Team ins Finale kommen, wird es auch eine Free-TV-Übertragung geben.

Bayern München gehört zu den Favoriten

Neben dem FC Bayern München gelten auch Real Madrid und Paris St. Germain zu den Favoriten. Außenseiterchancen werden Manchester City und Juventus Turin zugetraut.

Europa League findet in NRW statt

Neben der Champions League wird ab dem 6. August auch die Europa League fortgesetzt. Der zweite europäische Wettbewerb findet bei uns in Nordrhein-Westfalen statt. Die Stadien wurden auch schon benannt. Gespielt wird in Düsseldorf, in Duisburg, in Gelsenkirchen und in Köln. Mit dabei sind auch noch drei deutsche Mannschaften. Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt und der VfL Wolfsburg halten die deutsche Fahne hoch. Leverkusen hat sein Hinspiel gegen Glasgow Rangers mit 3:1 gewonnen, Wolfsburg 1:2 gegen Shakthar Donezk verloren. Frankfurt unterlag Basel sogar mit 0:3.

Das Hygienekonzept der Champions League gilt ebenfalls für die Europa League. Die Teams verteilen sich dabei nicht nur auf eine Stadt, sondern auf mehrere. Von den vier Spielorten finden die meisten Partien in Köln statt. Duisburg hat beispielsweise nur ein Viertelfinale. Schon ein paar Achtelfinalpartien finden in Deutschland statt. Das sind die Spiele, in denen im März noch nicht einmal das Hinrundenmatch ausgetragen werden konnte.

Zu den Favoriten zählt neben Inter Mailand und Manchester United auch Bayer Leverkusen. Die Werkself trifft wohl im Viertelfinale auf Inter. Wolfsburg und Frankfurt würden sich im Viertelfinale duellieren. Übertragen werden einzelne Partien im Free-TV auf RTL. Ansonsten gibt es bei DAZN alle Spiele live.





Autor: Joachim Schultheis