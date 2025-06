Charles Brauer kratzen mangelnde Filmangebote nicht

Basel (dpa) - Der langjährige «Tatort»-Kommissar Charles Brauer (89) sieht wegen seines Alters wenig Chancen, noch einmal in einem abendfüllenden Fernsehfilm dabei zu sein. «Das ist schwierig für Schauspieler in meinem Alter», sagt er der Deutschen Presse-Agentur. «Ehrlich gesagt, bei einer Produktion überlegen die Leute dreimal, ob sie einen 90-Jährigen engagieren. Ich verstehe das gut. Mich kratzt das nicht.» Brauer hatte 2018 in der Katie-Fforde-Romanze «Mama allein zu Haus» den Großvater gespielt.

Brauer ist auch so gut beschäftigt: vor allem mit Literaturabenden mit musikalischer Begleitung. Zudem vertont er die deutschen Übersetzungen der Thriller von US-Autor John Grisham als Hörbuch. Im November steht er wieder auf der Bühne des Ernst-Deutsch-Theaters in Hamburg im Zwei-Personen-Stück «Dienstags bei Morrie». Brauer wird am 3. Juli 90 Jahre alt.