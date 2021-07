Chat zur Berufswahl

Junge Leute sollen trotz Pandemie selbst entscheiden, wo es für sie lang geht. Deswegen bietet die SIHK auch in den Sommerferien Online-Chat zur Berufswahl an. In den letzten Monaten sind viele Präsenzveranstaltungen und Beratungsangebote zur Berufsorientierung ausgefallen, das hat die Orientierungslosigkeit vieler Junger Menschen verstärkt.

