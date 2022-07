Circusgottesdienst im Quamboni

Der Circus Quamboni hat wieder seine Zelte aufgeschlagen und hatte heute Vormittag seinen Auftakt mit einem Zirkusgottesdienst. Neben der von den jungen Artisten und Artistinnen aufgeführten Akrobatikstücke, Zaubertricks und einer kurzen schauspielerischen Einlage, bekam Leiter Rolf Neuendorf auch endlich seine offizielle Diensteinführung.

Die Premiere für das neue Quamboni-Programm unter dem Namen "Parallelistica" ist am 30. Juli.





Karten für die Vorstellungen bekommt man online, am besten bestellt man per Mail unter tickets@ev-jugend-hagen.de, oder auch in der Touristinformation in der Mittelstr. 12.