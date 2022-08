Clean Up Helfe

Mitte September gibt es eine private Müllsammelaktion in Helfe. Termin ist am Samstag, dem 17.09., an dem Tag ist internationaler Clean-Up-Day. Überall auf der Welt sind die Menschen aufgefordert, öffentlichen Müll einzusammeln und so auf die Gefahren für Pflanzen, Tiere, Grundwasser und Böden aufmerksam zu machen.

