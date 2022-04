CleanUp Haspe ein Erfolg

Es war eine recht spontane Aktion, aber eine mit Erfolg. Das Wetter passte, der niedrige Ennepe-Pegel spielte den Hasperinnen und Haspern in die Karten. Trotz der kurzfristigen Einladung waren 26 Freiwillige dabei. In drei Stunden Sammelaktion ist zwischen Hammerstraße und Heubingschule ordentlich was zusammen gekommen: Autoreifen, Teppiche, Dachpappe, aber auch Zaunelemente, Verkehrsschilder, Eisenstanden und jede Menge Plastik. Die Organisatorinnen sagen: Das war gewiss nicht der letzte Hasper CleanUp.