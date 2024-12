Coffee with a cop

NRW-Innenminister Herbert Reul kommt am Montag auf einen Kaffee nach Hagen. Dafür sorgt eine Aktion der Hagener Polizei. Die kommt mit einem Café-Mobil in den Volkspark und will dort mit den Leuten ins Gespräch kommen. Coffee with a Cop heißt die Aktion, mit der die Polizei schön öfter in Hagen unterwegs war.

© Polizei Hagen