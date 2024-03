Containerdorf war großes Thema im Hohenlimburger Rathaus

In letzter Zeit wurde ja schon viel darüber berichtet, dass die Stadt ein Containerdorf für Flüchtlinge am Kirchenberg in Hohenlimburg plant. Das war auch gestern (29.02.) ein großes Thema in der Sitzung der Bezirksvertretung im Hohenlimburger Rathaus, wo auch Bürger die Chance hatten Fragen zu dem geplanten Projekt zu stellen.

© Laura Maurya / Radio Hagen