Corona: Aktuelle Zahlen

Im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gibt es in Hagen den siebten Todesfall. Die weibliche Patientin war über 80 Jahre alt, meldet die Stadt. Stand gestern Mittag sind aktuell 39 Menschen in Hagen am Virus erkrankt, 276 Menschen haben Corona genesen überstanden.

© creativeneko/shutterstock.com