Corona an Hagener Schulen

Das Gesundheitsamt steht mit den Schulen in Verbindung, ermittelt die Kontaktpersonen der Betroffenen und testet ihr nahes Umfeld in den kommenden Tagen. Und zwar bewußt mit einer kleinen zeitlichen Verzögerung, da sich das Virus meist nicht unmittelbar nach der Ansteckung nachweisen läßt. Alle Betroffenen müssen vorerst in Quarantäne bleiben. In unserer Stadt waren gestern wieder 44 Neuinfektionen hinzugekommen, 7 Personen galten als geheilt. Der Inzidenzwert - also die Anzahl der Ansteckungen pro 100 000 Einwohner liegt zur Zeit bei 176 und damit sehr deutlich über dem Grenzwert von 50.