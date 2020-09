Corona greift nach NRW

Aktuell haben wir in Hagen 49 Infizierte, 2 sind zuletzt hinzugekommen. Aber nicht dieser Wert lässt aufhorchen, sondern eine andere Kennzahl ist wichtig geworden. Dabei geht es um die Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner. Die kritische Marke liegt bei 50. In Hamm sind es bereits 70, In Gelsenkirchen 44. Hagen liegt im Moment noch weit darunter. In unserer Stadt sind derzeit 12,7 pro 100 000 Einwohner mit dem Coronavirus infiziert.

In den Städten am oder über dem Grenzwert stimmt das Land mit der jeweiligen Stadt die Maßnahmen ab, die dann zum weiteren Schutz vor Infektionen getroffen werden.