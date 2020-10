Corona in Hagen

Aktuell reagiert jede Stadt individuell auf die steigenden Zahlen, das Land NRW will einheitliche Regeln für alle Hot-Spots, etwa bei der Sperrstunde in der Gastronomie. Dazu gibt es auch einen entsprechenden Erlass, auch darüber berät der Krisenstab.

Aktuell dürfen sich in Hagen maximal fünf Leute in der Öffentlichkeit treffen, große Feiern sind begrenzt und müssen vorher gemeldet werden. Die Besucherzahl bei Veranstaltungen ist begrenzt. Für Leute, die in die Herbstferien fahren wollen, gibt es ein kostenloses Testangebot. Das geht per Drive-In auf dem Friedensplatz in Altenhagen.