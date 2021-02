Corona in Hagen

Dabei gab es einen weiteren Hinweis auf die südafrikanische Virusvariante. Die Hinweise werden zurzeit noch per Sequenzierung überprüft. Beide betroffenen Personen stehen in engem Austausch mit dem Gesundheitsamt und befinden sich in Isolation. Da die Kontakte schnell ausfindig gemacht werden konnten, hofft die Stadt Hagen, dass sich die Virusvariante nicht weiter ausbreitet.