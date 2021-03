Corona in Hagen

Sie will auf Basis der neuen Coronaschutzverordnung des Landes NRW entscheiden, die Verordnung soll im Laufe des Tages vorliegen. Das Infektionsgeschehen in Hagen ist im Moment sehr diffus und findet vor allem in Familien statt. Das liegt daran, dass siuch die Menscheb fast nur noch mit der hochansteckenden, britischen Variante des Corona-Virus infizieren.