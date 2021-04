Corona in Hagen

In Hagen gilt eine Ausgangssperre zwischen 22 Uhr abends und 5 Uhr früh, körperliche Bewegung ist bis Mitternacht möglich. In den Kitas gibt es einen Notbetrieb, in den Schulen in der Regel Distanzunterricht. FFP2-Masken müssen nun auch im Bus getragen werden. Wer zum Friseur und zur Fußpflege will oder etwas bei der Stadtverwaltung erledigen möchte, muss einen negativen Corona-Schnelltest vorlegen.