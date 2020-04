Corona-Krise: Nähanleitung zur Herstellung von Schutzmasken

Die Corona-Krise wird so schnell nicht beendet sein. Ärzte, Krankenschwester und Pfleger arbeiten seit Wochen teilweise am Limit. Ein Ende ist (noch) nicht in Sicht.

Die Nachfrage nach Atemschutzmasken ist im ganzen Land riesig. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Millionen hergestellter Masken plötzlich verschwunden seien, manche Arztpraxen mussten vorzeitig schließen, da sie schlicht keine Masken mehr vorrätig hatten.

Nähanleitung der Stadt Essen

Wer sich vor dem Coronavirus in der Öffentlichkeit weiter schützen möchte, kann sich seine Maske auch selber herstellen. Die Stadt und die Feuerwehr Essen hat nämlich eine ausführliche Anleitung ins Netz gestellt, die einem Schritt-für-Schritt zeigt, wie eine sogenannte "Behelfs-Mund-Nasen-Schutz"-Maske entsteht.

Die Stadt weist darauf hin, dass diese Nähanleitung "weder geprüft, noch zertifiziert" sei. "Es handelt sich lediglich um ein Behelf, sofern die zertifizierten Einmal-MNS (Mund-Nasen-Schutzmasken) im Pandemiefall nicht mehr verfügbar sind. Wichtig sei, beim Nähen einen Stoff mit ausreichend Dichte zu verwenden.

Und so stellt ihr euren eigenen Behelfs-Mund-Nasen-Schutz (BMNS) her:

Nähanleitung für Behelfs-Mund-Nasen-Schutzmasken (mund-nasen-schutz__naehanleitung_2020_feuerwehr_essen-v1.pdf) Die Nähanleitung für Behelfs-Mund-Nasen-Schutzmasken der Stadt und Feuerwehr Essen

Die Stadt Essen bietet diese Nähanleitung in verschiedenen Sprachen an. In: Arabisch, Persisch und Türkisch. Hier gelangt ihr zu der Übersichtsseite.

Maßschneiderei stellt hochwertige Masken her

Die Maßschneiderei "Cove & Co." hat bekanntgegeben, dass sie statt hochwertiger Anzüge nun Atemschutzmasken in der Produktion herstellt, die sie dann "Arztpraxen und Krankenhäusern bundesweit" zur Verfügung stellen möchte. Die Schneiderei möchte so ihren Teil zur Bekämpfung des Coronavirus beitragen.