Corona: Stadt erweitert Service

Egal was: Die Mitarbeiter bei "Hagen direkt" nehmen erst einmal alles an Fragen und Unsicherheiten auf und leiten dann bei Bedarf an die jeweiligen Fachleute innerhalb der Stadt weiter. Hagen Direkt ist auch dafür da, die Hotline des Gesundheitsamtes zu entlasten, denn das Gesundheitsamt hat genug damit zu tun, Anrufer zu beraten, die glauben, dass sie selbst infiziert sind. Die Nummern und weitere Informationen sind auf unserer Homepage.





"Hagen Direkt" für allgemeine Fragen zu Corona: 02331 / 2075000

Hotline Gesundheitsamt, wenn man glaubt, infiziert zu sein: 02331 / 2073934

Infos im Netz: www.hagen.de/corona

Robert-Koch.-Institut: rki.de/faq-ncov