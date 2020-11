Corona-Stand in Hagen

Der Inzidenzwert - also die Zahl der Infizierten pro 100 000 Einwohner - liegt bei 241. Damit steht die Corona-Ampel in Hagen weiterhin auf Dunkelrot. 21 Menschen sind bei uns an ihrer Covid-19-Infektion bisher verstorben. Unterdessen sind die nächsten Kita-Gruppen in Quarantäne - sie gehören zu den Kindertagesstätten in der Yorck- und der Bebelstraße. Reihentestungen von Kitagruppen, Schulklassen und Lehrpersonal finden auf Veranlassung des Gesundheitsamtes mit Unterstützung des Deutschen Roten Kreuzes in der Selbecker August-Hermann-Francke-Schule statt.