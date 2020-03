Corona und die Folgen

Die Corona-Krise hat massive Auswirkungen auf das Leben in Hagen. In den Schulen findet ab sofort kein Unterricht mehr statt, ab Mittwoch werden sie ganz geschlossen. Ähnlich sieht es bei Kita und Co aus, alle Einrichtungen bleiben zum Ende der Osterferien geschlossen.

© photoguns - stock.adobe.com