Corona-Zahlen leicht gestiegen

Der wichtigste Wert ist der Inzidenzwert, der fasst die Zahl der Neuinfektionen pro hunderttausend Einwohner in einer Woche zusammen. Der lag im November weit über 200, jetzt liegt er bei 128. Die Zielmarke ist aber noch weit entfernt: Unter 50 müsste er sein, um in den grünen Bereich zu kommen. Zuletzt hat es 51 Neuinfizierte in der Stadt gegeben.