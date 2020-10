Corona-Zahlen steigen weiter

Deshalb hatte die Stadt gestern in einem Krisenstab bereits reagiert. Da sich das Neuinfektiuonsgeschehen hauptsächlich in den Schulen und auf privaten Feiern abspielt, gelten die gestern beschlossenen Maßnahmen. An weiterführenden Schulen besteht eine Maskenpflicht wenn ein Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Die Maskenpflicht gilt auch im Lehrerzimmer. Private Feiern sind nur noch mit maximal 50 Personen erlaubt.