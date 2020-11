Corona: zwei Todesfälle

Die Infektionszahlen in Hagen sind weiter hoch. 645 Menschen in Hagen sind nachweislich mit Corona infiziert. Seit gestern gelten 88 Leute als geheilt, 72 Neuinfektionen sind dazu gekommen.

Alle Informationen zu Pandemie in Hagen gibt es auf der Internetseite der Stadt auch in verschiedenen Sprachen. Corona sorgt auch für neue Quarantänemaßnahmen an verschiedenen Hagener Schulen. Die gelten, sobald eine positiv auf das Coronavirus getestete Person die jeweilige Einrichtung besucht beziehungsweise dort gearbeitet hat. Das Gesundheitamt ist mit den Schulen im Austausch und verfolgt die Infektionsketten. Direkte Kontaktpersonen werden gegebenenfalls getestet. Alle Betroffenen müssen bis zum Vorliegen der Testergebnisse zunächst in Quarantäne bleiben. Über das weitere Vorgehen entscheidet das Gesundheitsamt, sobald die Testergebnisse vorliegen.}