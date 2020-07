Coronafall in Kita Kinderhaus

:Einzelheiten über den Fall nennt die Stadt nicht. Die rund 15 Kontaktpersonen konnten alle ermittelt werden. Sie werden nun getestet und sind so lange in häuslicher Quarantäne. In der kommenden Woche gibt es dann eine zweite Testreihe. Je nach Ergebnis wird es dann eine Verlängerung der Quarantäne geben oder auch nicht.