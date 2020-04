Coronaschutz ist wohl gut für die Umwelt

Nach Auskunft des Landesumweltamtes ist die Verkehrsbelastung in den Städten derzeit innerhalb der Woche so, wie sonst an Sonntagen. Feinstaub und Stickoxide werden also weniger in die Luft geblasen. In Hagen sind es im letzten Jahr 59 Mikrogramm Stickoxide zum Monatswechsel März April gewesen. In diesem Jahr sind es 37 Mikrogramm.

Allerdings sind die Werte alleine noch nicht allzu aussagekräftig, denn auch Windverhältnisse, Luftfeuchtigkeit und Niederschläge haben Einfluss auf die gemessenen Emmissionswerte. Das Landesumweltamt sagt aber: Je länger die verkehrsarme Zeit dauert, desto wahrscheinlicher wird man das am Ende des Jahres auch in der Bilanz sehen.