Coronatest: Zahlen oder nicht?

Die ersten Anrufe in dieser Sache hatten wir schon: Muss ich zahlen, wenn ich einen Angehörige im Pflegeheim besuchen will? Die Antwort lautet in diesem Fall: Nein, man muss den geplanten Besuch aber glaubhaft machen, etwa mit einer Bescheinigung der Pflegeeinrichtung.

Auch Kinder unter 5 Jahren, Schwangere im ersten Drittel oder Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können, haben Anspruch auf einen kostenlosen Schnelltest.





3 Euro hingegen müssen zum Beispiel Leute zahlen, wenn sie eine Veranstaltung in einem Innenraum besuchen wollen, deren Warnapp ein erhöhtes Risiko anzeigt oder die am selben Tag einen Menschen über 60 Jahre besuchen wollen. Auch diese Fälle müssen glaubhaft dargestellt werden.

Der Apothekerverband hat eine Liste mit häufigen Fällen im Netz, wir haben darauf verlinkt.





https://www.apothekerverband.de/presse/aktuelles/neue-regeln-fuer-kostenlose-schnelltests/