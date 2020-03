Coronavirus und Urlaub - Eure Fragen an unseren Experten

Ist der Urlaub in Gefahr wegen des Corona-Virus? Was sind meine Rechte, wenn ich schon gebucht habe? Worauf muss ich achten? Italien ist quasi eine große Quarantäne-Zone und die USA haben einen Einreise-Stopp verhängt. Ihr könnt eure Fragen an unseren Experten stellen.