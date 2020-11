Coronazahlen steigen weiter

Am Freitag meldete die Stadt 109 neue Fälle. Gestern kamen dann nochmal 56 Infektionen dazu. Und auch heute gibt es neue Fälle. Allerdings dieses Mal nur 24. Damit sind im Moment 612 Menschen im Stadtgebiet mit dem Coronavirus infiziert. Einige positive Fälle stammen aus dem Lehrer-Kollegium der Liselotte-Funcke-Schule. Deshalb findet hier in der nächsten Woche kein Präsenzunterricht statt. Ab morgen gelten bei uns in der Stadt neue Corona-Regeln. Treffen in der Öffentlichkeit sind dann nur noch mit einem anderen Haushalt erlaubt. Außerdem müssen Freizeiteinrichtungen, aber auch Musikschulen und Restaurants schließen.