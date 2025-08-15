Navigation

«Corpus Delicti»: Roman von Juli Zeh kommt 2026 ins Kino

Veröffentlicht: Freitag, 15.08.2025 13:57

Mit ihrem Erfolg «Corpus Delicti» beschreibt die Autorin Juli Zeh ein diktatorisches Gesundheitssystem. Derzeit wird der Roman verfilmt - und die Dreharbeiten mit Promi-Cast nähern sich dem Ende.

Schriftstellerin Juli Zeh
© Soeren Stache/dpa

Kino

Berlin (dpa) - Mit ihrem dystopischen Roman «Corpus Delicti» landete die Schriftstellerin und Juristin Juli Zeh einen großen Erfolg. Nun stehen die Dreharbeiten für die Verfilmung des Buchs kurz vor dem Abschluss. Geplanter Kinostart des Films mit Hannah Herzsprung («15 Jahre»), «Maxton Hall»-Star Damian Hardung und Christian Friedel («The White Lotus») ist der 1. Oktober 2026. 

Zwischen Anfang Juli und Mitte August wurde in Prag und Berlin gedreht. In «Corpus Delicti» (2009) beschreibt Autorin Zeh ein diktatorisches System, das die Gesundheit seiner Bürger über alles stellt, dafür aber persönliche Freiheiten drastisch einschränkt und Verstöße drakonisch sanktioniert. 

Der Roman wurde seinerzeit von der Kritik hochgelobt. In weiteren Rollen der Verfilmung von Lena Stahl sind Alexander Fehling («Im Labyrinth des Schweigens») und Haley Louise Jones («Liebes Kind») zu sehen.

© dpa-infocom, dpa:250815-930-915866/1
Hannah Herzsprung
Hannah Herzsprung spielt die Hauptrolle in der Verfilmung von «Corpus Delicti.» (Archivbild)© Annette Riedl/dpa
Hannah Herzsprung spielt die Hauptrolle in der Verfilmung von «Corpus Delicti.» (Archivbild)
© Annette Riedl/dpa

Weitere Meldungen

Denzel Washington: Oscars interessieren mich nicht

Kino & TV Vorigen November erzählte Denzel Washington, dass er sich viele Jahre wegen verpasster Oscars selbst bemitleidet habe. Inzwischen sei ihm das ganze Thema egal, sagt er nun.

Denzel Washington

«Das Kanu des Manitu» - Nostalgie mit Gags und viel Gefühl

Kino & TV Alte Helden, neue Abenteuer: Fast 25 Jahre nach der Western-Parodie von Bully Herbig kommt «Das Kanu des Manitu» ins Kino. Was erwartet die Fans?

Weltpremiere - Das Kanu des Manitu

Wenn «Mad Max» ein Arthouse-Film wär: der Cannes-Hit «Sirât»

Kino & TV Für sein Roadtrip-Drama «Sirât» gewann Oliver Laxe in Cannes den Preis der Jury. Jetzt kommt der visuell eindrucksvolle Wüsten-Trip voller Spannung, Rave und Tragödie ins Kino.

Kinostarts - "Sirāt"
skyline