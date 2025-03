Coupons, Cashback & Co. - Die besten Spartipps

Alles zu Bonusprogrammen wie Payback & Co.

Jeden Tag wird in deutschen Supermärkten rund vier Millionen Mal die Payback-Karte gescannt. Das Bonusprogramm hat mittlerweile 33 Millionen Nutzer. Doch lohnt sich das Punktesammeln wirklich? Und welche Alternativen gibt es? Unser Spar-Experte Finn Weyden hat verschiedene Programme und Apps getestet.

So sammelt ihr Punkte: Nach der Registrierung bei Payback erhaltet ihr eine Karte oder nutzt die digitale Version in der App. Punkte sammelt ihr bei über 50 Partnern wie EDEKA, dm, Aral oder Fressnapf - und online bei über 700 Shops wie Otto, Mediamarkt oder Amazon.

Für 2 Euro Einkaufswert gibt es einen Punkt (entspricht 1 Cent). Durch Coupons in der App könnt ihr die Ausbeute steigern - so sind bis zu 20 Prozent Rabatt in Form von Punkten möglich. Wie löse ich meine Punkte ein? Ab 200 Punkten könnt ihr diese in Einkaufsgutscheine, Prämien oder Flugmeilen einlösen. Ein Geheimtipp: Auf der Payback-Website lassen sich Punkte als Bargeld aufs Konto überweisen.

Finns Fazit: Payback lohnt sich, wenn ihr regelmäßig bei den Partnern einkauft und kein Problem mit der Datenweitergabe habt. Alternative Bonusprogramme sind die Deutschland-Card, wo ihr mit euren Kassenbons Punkte sammeln könnt oder auch Supermarkt-Apps, wie REWE Bonus oder LIDL Plis – welches System besser passt, hängt von eurem Einkaufsverhalten ab.

Supermarkt-Apps: Sparpotential oder Werbefalle?

Immer mehr Supermärkte bieten eigene Rabatt-Apps an. Wie schneiden sie im Vergleich ab?

REWE Bonus: Anstelle von Punkten gibt es hier nach jedem Einkauf einen Geldbetrag gutgeschrieben – allerdings nur auf bestimmte Produkte, die sich wöchentlich ändern. Tipp: Nicht von Angeboten verleiten lassen, Dinge zu kaufen, die man nicht wirklich braucht.

Rabatte auf bestimmte Produktgruppen werden direkt an der Kasse abgezogen. In Verbindung mit Payback sammelt ihr zusätzlich Punkte. LIDL-Plus: Eine Mischung aus beiden vorherigen Modellen: Durch aktivierte Coupons bekommt ihr einen Sofortrabatt an der Kasse, dazu gibt es ab einem gewissen Einkaufswert Gratisprodukte – oft jedoch nicht die gefragtesten.

Finns Fazit: Supermarkt-Apps lohnen sich, wenn ihr regelmäßig dort einkauft. Neben Rabatten bieten sie auch Features wie das Erstellen einer Einkaufsliste oder Produktinfos. Aber: Fast überall müsst ihr eure persönlichen Daten angeben.

Kostenlos Business-Class fliegen - geht das wirklich?

Unser Reporter Finn Weyden hat es tatsächlich geschafft: Einmal Business-Class fliegen - komplett kostenlos. Möglich macht es das Sammeln von Flugmeilen über Kreditkarten und Bonusprogramme.

So geht’s:

Miles & More (Lufthansa, Condor, Swiss) ist das bekannteste Meilenprogramm in Deutschland.

(Lufthansa, Condor, Swiss) ist das bekannteste Meilenprogramm in Deutschland. Payback-Punkte lassen sich 1:1 in Miles & More-Meilen umwandeln. Zwei Mal im Jahr gibt es einen Transfer-Bonus von bis zu 30 %.

lassen sich 1:1 in Miles & More-Meilen umwandeln. Zwei Mal im Jahr gibt es einen Transfer-Bonus von bis zu 30 %. Kreditkarten bieten zusätzliches Meilensammeln - mit Willkommensboni von 10.000 Meilen oder mehr.

bieten zusätzliches Meilensammeln - mit Willkommensboni von 10.000 Meilen oder mehr. Kosten: Nur die Treibstoffzuschläge müssen selbst gezahlt werden - die sind oft günstiger als ein Economy-Ticket!

Finns Fazit:

Mit etwas Strategie könnt ihr kostenlos Business Class fliegen. Wer seine alltäglichen Einkäufe und Rechnungen clever über Meilen-Programme laufen lässt, kann sich teure Tickets sparen.

Clever sparen bei Hotelbuchungen

Hotels oder Ferienwohnungen - was ist günstiger? Unser kurzer Preisvergleich:

Hotels bieten oft Komfort mit Frühstück und Service, sind aber teurer.

bieten oft Komfort mit Frühstück und Service, sind aber teurer. Airbnb oder andere Ferienwohnungsanbieter sind oft günstiger, besonders für Gruppen oder Selbstversorger. Aber Achtung: Es können hohe Reinigungsgebühren anfallen!

Tipp: Immer den Gesamtpreis inklusive aller Zusatzkosten vergleichen. Auch könnt ihr bestimmte Bonusprogramme nutzen. Beispielsweise bieten Booking.com oder Expedia Rabatte bei weiteren Reisen an. Die Hotelketten Hilton oder Marriot Bonvoy bieten Kunden Gratis-Nächte und Upgrades.

Sparen beim Autofahren: Tank- & Park-Apps im Test

Vergleicht immer die Spritpreise. Tageszeitabhängig schwanken die Preise um bis zu 10 Cent pro Liter. Apps wie Clever Tanken oder ADAC Spritpreise helfen, günstige Tankstellen zu finden.

Ihr könnt beim Tanken auch mit Cashback oder Bonusprogrammen arbeiten. So bietet beispielsweise ARAL auch Payback an, bei Shell geht es via ClubSmart.

Auch fürs Parken in Parkhäusern oder Stellflächen gibt es eine Möglichkeit, etwas günstiger wegzukommen. Apps wie Easypark erlauben minutengenaues Bezahlen. Aber: Manchmal werden Zusatzgebühren erhoben, die teurer als das Bezahlen am Parkautomat sind!

Das Fazit: Welches Bonusprogramm lohnt sich für wen?

Für Supermarkt-Shopper: Payback, REWE Bonus, Lidl-Plus etc. können sich lohnen - je nach Einkaufsverhalten.

Payback, REWE Bonus, Lidl-Plus etc. können sich lohnen - je nach Einkaufsverhalten. Für Vielreisende: Mit Meilen-Programmen wie Miles & More könnt ihr durch tägliche Ausgaben Upgrades oder auch Gratisflüge erhalten.

Mit Meilen-Programmen wie Miles & More könnt ihr durch tägliche Ausgaben Upgrades oder auch Gratisflüge erhalten. Für Autofahrer: Durch Apps könnt ihr an vielen Stellen auf der Autofahrt sparen, wie beim Tanken oder auch beim Parken.

Durch Apps könnt ihr an vielen Stellen auf der Autofahrt sparen, wie beim Tanken oder auch beim Parken. Für Kreditkarten-Nutzer: Wer seine Karte strategisch einsetzt, kann viele Vorteile rausholen, wodurch sich auch die Jahresgebühr lohnen kann.

Wer sich nicht von Rabatten verführen lässt und gezielt sammelt, kann mit Bonusprogrammen und Apps einiges sparen! Fast überall müsst ihr aber eure persönlichen Daten, wie Name, Geburtsdatum und die Adresse angeben.