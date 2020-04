Covid-19-Behandlung in der Selbecke

Wer in das Behandlungszentrum kommt, entscheiden zunächst mal Haus- oder Fachärzte. Die Betroffenen sollen per Telefon- oder Videosprechstunde identifiziert und dann per Fax zur weiteren Behandlung in die Selbecker Straße geschickt werden. Außerdem können auch das Gesundheitsamt, der ärztliche Notfalldienst oder die Krankenhausambulanzen Patienten per Fax anmelden. Danach bekommen diese einen zeitnahen Termin per SMS oder Telefonanruf. Mit dem Behandlungszentrum sollen die Arztpraxen entlastet werden.