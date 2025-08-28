Cuno 1 und 2 in Hagen dicht

"Das hat uns wie ein Blitz getroffen." So drückte es Martina Soddemann in der Ratssitzung aus. Das Problem war aufgefallen, weil während der Ferien Instandsetzungsarbeiten an verschiedenen Schulen anstanden. Bei den Cuno-Berufskollegs wurden dabei auch Decken geöffnet, und so kamen die Mängel ans Tageslicht. Noch heute (Freitag) soll ein Brandschutzbeauftragter eingesetzt werden, der Lösungen für zumindest einen provisorischen Schulbetrieb finden soll. Gesucht werden Ausweichmöglichkeiten für den Unterricht, in Frage käme eventuell ein Gebäude der Industrie- und Handelskammer. Betroffen sind mehr als 2000 Schülerinnen an der Cuno 1 und über 1500 an der Cuno 2.