Cuno I und II bleiben dicht
Veröffentlicht: Donnerstag, 28.08.2025 15:34
Die Cunoschulen I und II bleiben wegen Brandschutzmängeln erstmal geschlossen. Die Verwaltung hat das erst gestern Abend erfahren. Dezernentin Martina Soddemann: Das hat uns wie ein Blitz getroffen. Jetzt wird morgen ein Brandschutzbeauftragter eingesetzt, er soll Lösungen für eine provisorische Beschulung finden. In 2 Wochen soll das geregelt sein.
Betroffen sind 2063 Schüler bei der Cuno I und 1570 bei der Cuno II. Aufgefallen war das Ganze bei Instandsetzungsarbeiten in den Ferien, da wurde zur Brandschutz-Überprüfung eine Decke geöffnet.