Cuno I und II bleiben dicht

Die Cunoschulen I und II bleiben wegen Brandschutzmängeln erstmal geschlossen. Die Verwaltung hat das erst gestern Abend erfahren. Dezernentin Martina Soddemann: Das hat uns wie ein Blitz getroffen. Jetzt wird morgen ein Brandschutzbeauftragter eingesetzt, er soll Lösungen für eine provisorische Beschulung finden. In 2 Wochen soll das geregelt sein.