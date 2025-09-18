Cuno I und II: Nutzung einiger Räume nach den Herbstferien möglich

Bekanntgegeben wurde jetzt, dass eine Wiederverwendung der Bauteile B und D nach den Herbstferien in Arbeit ist, nachdem bei beiden Bauteilen jeweils ein Außentreppenhaus als zweiter Rettungsweg installiert wurde. Dies würde 47 Räume wieder nutzbar machen. Bei dem Bauteil A ist eine Generalsanierung notwendig, weshalb dieser auch nicht in Kürze verwendet werden kann, es wird aber angestrebt, dass die KFZ-, sowie die Holzwerkstatt und Toiletten nach den Herbstferien wieder zu benutzen sind erklärt der Baudezernent Henning Keune:

Your browser does not support the audio element.

© Henning Keune

Auch Martina Soddemann, die Schuldezernentin, legt wert darauf, dass der Präsenzunterricht wieder aufgenommen wird und erklärt uns die kommenden Aufgaben:

Your browser does not support the audio element.