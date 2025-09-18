Cuno I und II: Nutzung einiger Räume nach den Herbstferien möglich
Veröffentlicht: Donnerstag, 18.09.2025 16:39
Seit der Schließung der Berufsschulen Cuno 1 und 2 Ende August arbeiten die beteiligten Fachbereiche unter Hochdruck daran, schnellstmöglich wieder Gebäude für den Unterricht freizugeben und den Distanzunterricht zu minimieren. Mittlerweile sind auch die ersten Schüler und Schülerinnen in Ersatzräumen erfolgreich untergebracht worden.
Bekanntgegeben wurde jetzt, dass eine Wiederverwendung der Bauteile B und D nach den Herbstferien in Arbeit ist, nachdem bei beiden Bauteilen jeweils ein Außentreppenhaus als zweiter Rettungsweg installiert wurde. Dies würde 47 Räume wieder nutzbar machen. Bei dem Bauteil A ist eine Generalsanierung notwendig, weshalb dieser auch nicht in Kürze verwendet werden kann, es wird aber angestrebt, dass die KFZ-, sowie die Holzwerkstatt und Toiletten nach den Herbstferien wieder zu benutzen sind erklärt der Baudezernent Henning Keune:
Auch Martina Soddemann, die Schuldezernentin, legt wert darauf, dass der Präsenzunterricht wieder aufgenommen wird und erklärt uns die kommenden Aufgaben: