CVJM-Weihnachtsfeier seit 1946

Kaum eine Weihnachtstradition in der Stadt ist schöner und traditionsreicher. Die CVJM-Weihnachtsfeier an Heiligabend geht in die 79. Runde. Angesprochen sind alle ab 16, die alleinstehend, einsam oder bedürftig sind. In der Karl Adam Halle werden rund 250 Menschen Gäste erwartet.