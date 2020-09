Dachdecker wollen mehr Geld

Die 290 Dachdecker in Hagen haben während der Pandemie voll durchgearbeitet. Die Wirtschaftslage am Bau sei gut. So argumentiert die Gewerkschaft und will außerdem 100 >Euro mehr für Auszubildende in dem Beruf. Nach Angaben des statistischen Bundesamtes seien die Umsätze in diesem Bereich in der ersten Jahreshälfte um 6,7 Prozent gestiegen. Sie sollen an der Wirtschaftslage beteiligt werden.