Dänische Metal-Band Volbeat zum fünften Mal auf Platz eins

Baden-Baden (dpa) - In nur fünf Wochen produzierten Volbeat ihr neuntes Studio-Album, nun steht die dänische Metal-Band mit «God of Angels Trust» zum fünften Mal an der Spitze der deutschen Album-Charts. Das geht aus der aktuellen Rangliste der Chartsermittler von GfK Entertainment hervor. Das neue Werk der Gruppe um Sänger Michael Poulsen stieg direkt auf Platz eins ein.

Auch dahinter folgen Neueinsteiger: Auf dem zweiten Rang platzierte sich die Deutschrock-Band Willkuer mit «Drei». Die südkoreanische K-Pop-Boygroup Enhypen sicherte sich mit «Desire : Unleash» Platz drei der Album-Charts. Vorwochensieger Feine Sahne Fischfilet fiel mit der Platte «Wir kommen in Frieden» auf Rang 21 ab.

An der Spitze der Offiziellen Deutschen Single-Charts behauptete sich wie in der Vorwoche US-Sänger Alex Warren mit «Ordinary». Dahinter tauschten Pashanim & Ceren mit «Shabab(e)s im VIP» (Rang zwei) und Nina Chuba mit «Wenn das Liebe ist» an nun dritter Stelle die Plätze.