Dafür wurde auch in Hagen gedreht

"Kurve kriegen" heißt auch der Song. Das entsprechende Video ist seit gestern online, auf dem Youtube-Kanal der Polizei NRW. Verantwortlich bzw. vom Innenministerium beauftragt ist die Hagener Produktionsfirma Faton's Film. Unsere Stadt spielt generell die Hauptrolle.

So tauchen neben den Jugendlichen auch bekannte Hagener Gesichter auf - wie Tanzlehrerin Mona Stöcker, Bäckerei-Chefin Stefanie Kamp oder Produzent Siggi Bemm. Gedreht wurde das Video zum Beispiel am Schlachthof und Wilhelmsplatz in Wehringhausen oder auf der gesperrten Ebene 2 in Altenhagen.

https://www.kurvekriegen.nrw.de/den-ton-getroffen-der-song-zur-initiative-kurve-kriegen