Daniel Zdravevski bleibt

Was auf dem Papier so einfach aussehe, sei in der Praxis deutlich komplexer gewesen. Gleich mehrere Erstliga-Vereine hätten sich um das 19-jährige Toptalent bemüht. Der Sohn von Ex-Phoenix-Trainer Tome Zdravevski hatte zunächst bei der BG Hagen begonnen und war nach einem Aufenthalt bei Bayern München 2019 zu Phoenix zurückgekehrt. Der 2-Meter-sieben-Mann sei mit Sicherheit einer der spannendsten Spieler seines Jahrganges und habe unglaubliches Potential, sagt Geschäftsführer Seidel.