Dankeschön fürs Lebenretten

Zwei weinende Frau sitzen in der Frankfurter Straße, halten ein Kind in den Armen und klopfen ihm auf den Rücken. Eine Frau schiebt dem Kind einen Finger in den Rachen: es hatte wohl etwas verschluckt.





Die Polizisten handeln schnell; sie nehmen der Mutter und der Großmutter das Kind ab und fahren es schnellstmöglich zur Kinderklinik. Das Kind drohte tatsächlich zu ersticken, es hatte ein Kaugummi verschluckt. Es war das schnelle Handeln, dass dem Kind das Leben gerettet hat.

Polizeipräsidentin Ursula Tomahogh sprach den beiden Beamten Dank und Anerkennung aus.