Das Blut in Hagen wird knapp

Cocktails beim Blutspenden in Hagen

Natürlich sind es alkoholfreie Cocktails, die noch bis Mitte August im Blutspendezenrum an der Feithstraße verteilt werden. Der Blutspendedienst möchte so möglichst viele Menschen zu einer lebensrettenden Blutspende motivieren und ihnen gleichzeitig etwas besonderes bieten. Außerdem holt er den Sommer und die damit verbundenen positiven Summerfeelings in die Blutspende-Station an der Feithstraße.

Barkeeper und Musik sorgen für Sommer-Stimmung

An zwei ausgewählten Sonntagen im August wird auch ein professioneller Barkeeper vor Ort sein und ausgewählte alkoholfreie Cocktails frisch zubereiten. Das betrifft die Sonntage am 04.08.24 un 18.08.24 jeweils von 10 bis16 Uhr. Musikalische Summer-Vibes wird es auch für die Ohren geben. Das DRK freut sich über Terminbuchungen. Das könnt ihr über die Seite des Blutspendedienstes West machen.