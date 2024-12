Das bunteste Weihnachtshaus in Oberhausen

© RADIO NRW

Riesige Kinderaugen strahlen mit 70.000 Lichtern um die Wette: In Oberhausen hat wieder das verrückteste Weihnachtshaus geöffnet. Dirk van Acken taucht sein Haus in ein Meer aus blinkenden Schneemännern, lebensgroßen Weihnachtsmännern und flauschigen Elchen und lädt zum Staunen und Schlemmen ein.

Sieben Tage die Woche sind die Türen in der Walsumermarkstraße 134 in Oberhausen für Groß und Klein geöffnet. Eine riesige Menge an Arbeit und Liebe sind in das Projekt geflossen. Hunderte neugierige Besucher drängen sich täglich durch die engen Räume der bunt geschmückten 94-Quadratmeter-Wohnung. Jeder noch so kleinste Fleck ist mit Weihnachtsschmuck belegt - vom Badezimmer, über die Küche bis in den Garten. Besonders die Kinder sind von dem bunten Spektakel und vor allem von den drei Schneekanonen vor dem Haus begeistert. Als Weihnachtsmann hält Van Acken für sie auch noch eine Überraschung bereit.

Es werden Spenden gesammelt

Neben dem farbenfrohen Weihnachtswunder verteilt der 46-Jährige zusätzlich Punsch, Würstchen und Glühwein an die zahlreichen Besucher - und das alles umsonst. Als persönliches Anliegen sammelt er Spenden für Hilfsprojekte vor Ort und freut sich über jeden Euro. Van Acken möchte den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Und dafür scheut er keine Kosten: Allein für die Batterien hat der Altenpfleger über 500 Euro ausgegeben. Die Stromrechnung kommt zum Glück erst in einem halben Jahr.

Für Van Acken ist es ein wahr gewordener Lebenstraum - und das jedes Jahr aufs Neue. Noch bis zum 26. Dezember könnt ihr dem verrücktesten und buntesten Weihnachtshaus in Oberhausen einen Besuch abstatten.

Reporterin Claudia Löhr hat sich für uns das bunt geschmückte Weihnachtshaus angeschaut