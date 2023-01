Das Christian-Rohlfs-Gymnasium begeht Gedenktag für die Opfer der NS-Zeit

Die Veranstaltung am Gedenktag findet jedes Jahr in einer anderen Schule statt und soll die Jugendlichen für die Geschichte sensibilisieren. Am Freitag vor 78 Jahren wurde das Konzentrationslager Ausschwitz befreit, nachdem dort Millionen Menschen getötet wurden. Neben dem Bürgermeister und dem Schulleiter tragen auch Schüler*innen etwas zu der Feier bei.